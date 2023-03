Inter-Juventus, le quote del derby d’Italia: nerazzurri leggermente favoriti

Inter-Juventus è il posticipo domenicale della ventisettesima giornata di Serie A. Le due compagini arrivano al match rinfrancate dal passaggio del turno europeo, una delle rivalità storiche del calcio italiano, il derby d’Italia.

Inter-Juventus è una partita da tripla, impronosticabile per via dei simili valori tecnici e per la forte carica emozionale da cui scaturiscono variabili che rendono un match come questo sorprendente il più delle volte. Variabili che, come riportato da Oddschecker.com/it, fissano le possibilità delle due su un equilibrio tangibile anche sulle lavagne dei bookmaker.

I PRECEDENTI - Il derby d’Italia diventa così la partita più giocata nella storia del campionato italiano. Inter e Juventus si affronteranno per la centottantesima (180) volta in Serie A, una volta in più di Inter e Roma. Il bilancio delle vittorie pende a favore dei bianconeri, 86 contro 48, con in mezzo 45 pareggi. A San Siro l’Inter ha avuto la meglio 36 volte sulla Juve, che in trasferta ha vinto 24 volte e pareggiato 29. Il confronto più recente è quello della partita d’andata all’Allianz Stadium: i bianconeri si imposero 2-0 con le reti di Rabiot e Fagioli. L’ultima vittoria dell’Inter risale invece al campionato passato, quando Calhanoglu fu decisivo dal dischetto per lo 0-1 finale. Tra le due sfide di cui sopra anche un segno X, quello in finale di Supercoppa, quando al termine dei supplementari fu l’Inter ad avere la meglio ed alzare il trofeo grazie alla doppietta di Perisic.

LE QUOTE - Come detto, è un match da tripla. Oddschecker riporta come i padroni di casa siano leggermente favoriti, quotati da 1.97 di Better e Planetwin365 fino a 2.00 di Betfair, Sisal e Starcasinó Bet. La vittoria dei bianconeri si attesta a 4.00 per Sisal, Planetwin365, Snai, Better, Bet365 e Betfair. Il segno X, invece, si aggira dai 3.25 di Snai ai 3.45 di Novibet e Better. Che entrambe possano andare a segno, evento verificatosi cinque volte negli ultimi dieci confronti, esattamente la metà, è quotato da 1.80 di Planetwin365 a 1.95 di Bet365, a discapito del No Goal che si trova in lavagna da 1.80 di Starcasinó Bet a 1.87 di Betfair e Snai.

BOMBER IN ASTINENZA - I due calciatori potenzialmente più insidiosi di entrambe le squadre sono Lautaro Martinez per l’Inter e Dusan Vlahovic per la Juventus. Particolare, dunque, il dato che vede entrambi in difficoltà nell’approcciare a questa partita. L’argentino è andato a segno solo una volta in nove confronti con la Juventus, mentre per il serbo il Meazza di San Siro è lo stadio in cui ha giocato più partite (5) e più minuti senza mai andare a segno.