Inter-Lazio, l’analisi quote di Oddschecker: nerazzurri favoriti, per i bookies match da Under

LE QUOTE –Come riferisce Oddschecker, i bookmaker favoriscono l’Inter a dispetto della classifica: la vittoria nerazzurra vale 1.80 su Sisal, Planetwin365, 1.82 su Betway, raggiungendo una quota massima di 1.87 su Sportbet. Il segno 2 vale invece 4.75 su Betfair, quota che scende a 4.60 su Sisal. Il pareggio oscilla tra i 3.65 di LeoVegas e i 3.70 di Sportbet. Più complessa la lettura sul piano dei gol. Se è vero che la Lazio non subisce reti da cinque trasferte in campionato e che l’Inter arriva da tre sconfitte di fila in casa senza segnare, lo è altrettanto che – storicamente – quella tra Inter e Lazio è una sfida dove i gol non mancano. Le ultime sei partite in Serie A tra le due squadre hanno avuto il Goal come esito, ma per la prossima i bookmaker sono poco convinti: le quote Goal/No Goal si equivalgono, con il primo che tocca 1.95 su bet365, con Starcasinò Bet a 1.90 e LeoVegas a 1.88; il secondo, invece, si ferma a 1.90 (Snai e Planetwin365), scendendo a 1.87 su Betfair e LeoVegas. Più marcata la differenza tra Under e Over 2.5, con il primo favorito: 1.80 su LeoVegas e Snai la quota per meno di tre gol nel match, 2.02 su Starcasinò Bet e LeoVegas l’ipotesi opposta.