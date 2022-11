Atalanta-Inter, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri leggermente favoriti

Ultima giornata di campionato, prima della sosta per il Mondiale, che ha ancora tanto, tantissimo da dire

Redazione1908

Atalanta e Inter sono pronte a sfidarsi e l’obiettivo di entrambe è quello di chiudere al meglio questo 2021 condito da rinascite e qualche passo falso. 27 punti ciascuna per una gara che può in parte indirizzare la stagione.

COME ARRIVANO – L’Atalanta arriva alla gara reduce dalla caduta del Via Del Mare. La squadra di Gasperini è finita ko contro il Lecce che ha impedito alla compagine di Gasperini di rialzarsi dalla sconfitta subita nella precedente giornata contro il Napoli. Un ruolino di marcia che ha visto la Dea con solo due vittorie nelle ultime cinque gare, contro Sassuolo e Empoli.

Situazione leggermente diversa in casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha rialzato la testa dopo la sconfitta nel derby d’Italia con una vittoria più che rotonda contro il Bologna. A San Siro i nerazzurri si impongono per 6-1 esattamente come nella passata stagione. Tre punti che danno respiro alla squadra in vista della difficile trasferta di Bergamo.

Lautaro Martinez da un lato, Duvan Zapata dall’altro: sono loro i principali pericoli di Inter e Atalanta. Un gol dell’argentino vale 7.00 per Sisal, una del colombiano per sbloccare la gara è fissato a 7.75.

I PRECEDENTI – Atalanta e Inter si sono scontrate ben 135 volte ma i precedenti sorridono nettamente ai nerazzurri che hanno vinto in 72 occasioni. 36 sono stati i pareggi mentre 27 le vittorie della Dea.

Come ci informa OddsChecker nella precedente stagione entrambe le sfide di campionato sono finite in pareggio. All’andata a San Siro finì con il punteggio di 2-2, il ritorno al Gewiss Stadium invece fu un pareggio a reti inviolate.

LE QUOTE – Per i bookie l’Inter è la squadra leggermente favorita per la vittoria. Un successo in trasferta della squadra di Inzaghi parte dai 2.25 di Sisal passando per i 2.31 di Net Bet fino ai 2.32 di 888Sport. Equilibrio invece per le quote che riguardano il pareggio e un successo dell’Atalanta. L’1 oscilla dai 3.00 di Sisal e Snai fino ai 3.03 di Planetwin. L’X parte dai 3.60 di Betfair fino ai 3.75 di Bet365.

Ben 31 reti messe a segno dall’Inter nelle prime 14 giornate, 20 sono invece quelle dell’Atalanta. Considerando anche i gol subiti, 20 dai nerazzurri e 12 dalla Dea, l’attesa è per una gara da Over 2.5 con le quote che si attestano dall’1.65 di Better fino all’1.72 di Bet365. Più alti invece i valori dell’Under 2.5 che mette d’accordo a 2.25 888Sport e Leovegas.

Allo stesso modo al Gewiss Stadium gli scommettitori si aspettano una gara ricca di reti da un lato e dall’altro. Il segno Goal parte dall’1.50 di Betfair fino all’1.57 di Bet365. Il No Goal invece si attesta sui 2.50 di Betfair.

Interessanti anche le quote che fanno riferimento al parziale e finale gara. L’X del primo tempo e un successo dell’Inter nel secondo mette d’accordo a 6.00 Bet365, 888Sport, Betfair e Leovegas.

RISULTATO ESATTO – Visti gli ultimi due precedenti tra Atalanta e Inter, terminati entrambi in pareggio, per i bookmaker anche la gara di domenica potrebbe risolversi con lo stesso risultato. L’1-1 varia dai 6.60 di GoldBet ai 7.00 di 888Sport fino ai 7.26 di Net Bet. Un successo di misura dell’Inter vale 11.00 per Net Bet e Novibet mentre l’1-0 dell’Atalanta paga 13.00 volte la posta per Net Bet.