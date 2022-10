Inter-Salernitana, comparazione quote di OddsChecker: granata da non sottovalutare

I segnali di ripresa sono evidenti, per l'Inter, che vuole proseguire il momento positivo in campionato per riprendere quota in classifica nel minor tempo possibile

Redazione1908

La squadra di Simone Inzaghi attualmente sarebbe addirittura fuori da un piazzamento europeo al settimo posto, con 15 punti conquistati in nove giornate. Sulla propria strada trova la Salernitana di Davide Nicola, una formazione da non sottovalutare, con l'obiettivo di conquistare una salvezza più tranquilla rispetto a quella della passata stagione. E le prerogative affinché accada ci sono tutte. Il calcio d'inizio è in programma domenica alle 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, a dirigere l'incontro ci sarà l'arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

GLI ULTIMI RISULTATI - I nerazzurri sembrano essersi lasciate alle spalle le due sconfitte consecutive con Udinese e Roma che avevano fatto vacillare la panchina di Inzaghi, trovando tre ottimi risultati: il successo a San Siro sul Barcellona, la vittoria esterna contro il Sassuolo e un incredibile pareggio conquistato al Camp Nou in un 3-3 spettacolare e non senza rimpianti per l'Inter. Situazione simile per la Salernitana, che si è data la scossa dopo i due k.o. con Lecce e Sassuolo, trovando la vittoria allo scadere all'Arechi contro il Verona grazie alla rete di Dia per il 2-1 finale.

I PRECEDENTI - Inter e Salernitana si sono affrontate soltanto sei volte nella propria storia, tutte in Serie A e senza mai pareggiare, come ha rilevato OddsChecker. Il bilancio sorride ai nerazzurri che hanno vinto quattro volte contro le due dei granata. Gli ultimi precedenti risalgono alla scorsa stagione, dove la squadra di Inzaghi riuscì ad imporsi per 5-0 sia all'Arechi che al Meazza, fornendo alcune delle migliori prestazioni. Il successo più recente della Salernitana risale alla stagione 1998-99 e a firmarlo furono Di Michele e Giampaolo per un 2-0 che è tra le cartoline più belle di quella stagione per i campani.

LE QUOTE - La differenza di valori è importanti, la spinta di San Siro fa il resto: secondo gli operatori, stando a quanto analizzato da , l'Inter non dovrebbe avere problemi a superare la Salernitana. La vittoria dei nerazzurri è proposta al massimo a 1.33 da Bet365 e Sisal, il pareggio arriva a 5.85 con 888 Sport, mentre l'eventuale impresa della squadra di Nicola tocca addirittura 10.50 con Betfair. Sulla scia dei precedenti dello scorso anno, i bookmaker credono fermamente che lo spettacolo non si farà attendere nemmeno stavolta: l'Over 2.5 è a 1.50 con Bet365, l'Under 2.5 è offerto a 2.70 da Betfair. Eppure nonostante la superiorità dell'Inter, gli esperti ritengono che sia più probabile che entrambe le formazioni riescano ad andare a segno: il Gol è a 1.81 con 888 Sport e LeoVegas, il No Gol è a 2.00 con Betfair.