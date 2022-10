Sassuolo-Inter, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri favoriti, al Mapei vietato sbagliare

l Mapei Stadium il Sassuolo è pronto a ospitare l’Inter di Simone Inzaghi. Il match in programma sabato 8 ottobre promette di essere ricco di emozioni

Redazione1908

La squadra allenata da Dionisi è galvanizzata dalla manita rifilata nell’ultimo turno alla Salernitana. Quella di Simone Inzaghi deve dimostrare di aver superato la crisi anche in campionato dopo aver rialzato la testa vincendo contro il Barcellona in Champions League.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il Sassuolo arriva al big match contro l’Inter carica di motivazione. La compagine di Dionisi ha messo in fila due vittorie consecutive prima imponendosi sul Torino e poi rifilando 5 reti alla Salernitana. Gli ultimi due successi hanno portato il Sassuolo a quota 12 punti in classifica, esattamente come quelli dell’Inter.

La squadra di mister Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo grazie alla vittoria sul Barcellona maturata in Champions League. In campionato però i nerazzurri non possono più sbagliare visti i due ko di fila contro Udinese e Roma nell’ultimo turno.

Il primo pericolo per il Sassuolo si chiama Lautaro Martinez. Per i bookmaker l’argentino è infatti il giocatore che prima di tutti potrebbe sbloccare le marcature. Una sua rete vale 2.55 per Sisal. Attenzione però anche a Edin Dzeko che contro i neroverdi ha realizzato ben 6 reti. Un suo segno vale 2.50 per Sisal.

I PRECEDENTI – Sassuolo e Inter si sfideranno sabato per la 19esima volta nella storia. Il bilancio è assolutamente in parità con 8 vittorie per il Sassuolo, 2 pareggi, e 8 successi dell’Inter.

Come ci informa OddsChecker il Sassuolo ha vinto 8 delle ultime 18 sfide contro l’Inter e l’ultimo successo risale proprio al febbraio scorso. Contro nessun’altra squadra ha ottenuto più successi nel massimo campionato (al pari di Sampdoria e Genoa).

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker l’Inter gode dei favori del pronostico. Una vittoria in trasferta della squadra di Inzaghi oscilla tra l’1.70 di Bet365 fino all’1.75 di Betfair. Il segno X tra Sassuolo e Napoli manca da ben 9 gare e per questo le quote del pareggio si alzano fino ai 4.25 di Sisal e Snai. I bookie non credono nella terza vittoria di fila del Sassuolo: l’1 parte dai 4.25 di Sisal, passando per i 4.50 di Leovegas fino ai 4.55 di 888Sport.

Sassuolo e Inter sono due squadre che segnano molto e per questo per gli scommettitori il match sarà ricco di gol. L’Over 2.5 vale infatti 1.61 per Bet 365 mentre l’Under 2.5 si alza e mette d’accordo 888Sport, Betfair e Leovegas a 2.38.

I bookmaker puntano a una gara senza esclusione di colpi e per questo ci si attende che entrambe le squadre segnino almeno una rete. Il Goal vale 1.60 per Sisal, decisamente più altro il No Goal che replica l’Under 2.5 a 2.38.

IL PRONOSTICO - Inter quindi che gode dei favori del pronostico e che potrebbe vincere con ampio margine. La combo 2 + Over 2.5 infatti vale 2.30 per Sisal, 2.35 per Snai. Interessante anche la quota del 2 + Goal fissata a 2.95 da Eurobet.