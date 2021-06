Asta PSG-Chelsea per Hakimi: Inter ‘tifa’ Blues per un motivo. Lautaro? Atletico e Barça…

La situazione di Hakimi e Lautaro Martinez dopo le dichiarazioni dell'agente Camano e il futuro all'Inter che resta in bilico

L'Inter ha necessità di fare una cessione importante entro il 30 giugno per fare cassa e sistemare il bilancio. Per Hakimi ci sono già state proposte, mentre per Lautaro Martinez no. Come spiega il Corriere dello Sport, le dichiarazioni di Camano alimentano l'asta tra Paris Saint-Germain e Chelsea, con l'Inter che tifa per i Blues per avere Marcos Alonso, il preferito per la fascia sinistra.