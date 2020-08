Atalanta-Inter, le probabili. Conte dà spazio a Godin. Lautaro favorito su Sanchez

Ultima di campionato per l’Inter che si ritrova a dover affrontare l’Atalanta nello scontro diretto per il secondo posto. Si prospetta una gara durissima per gli uomini di Conte che, alla vigilia, ha raccontato di aver vissuto un anno difficile e che le difficoltà, visto anche il periodo del lockdown, si sono sentite tutte.

Contro gli uomini di Gasperini sarà sfida a viso aperto per mostrare carattere e resistenza alle pressioni. L’allenatore nerazzurro schiererà probabilmente un centrocampo muscolare. Linea a cinque con D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella e Young in mezzo al campo. In difesa ci sarà spazio per Lukaku e Lautaro che al momento è ancora favorito per un posto da titolare su Sanchez. In difesa ci sarebbe Godin al posto di Skriniar con de Vrij e Bastoni. Per l’Atalanta il dubbio è tra Pasalic e Malinovskyj. Peserà l’assenza di Ilicic che è partito per il suo Paese per problemi personali.

ATALANTA – Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Pasalic; Zapata.

INTER – Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro.

(Fonte: SS24)