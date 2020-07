Attacco Inter, Lautaro resta? Cavani ancora un’idea, ma il preferito di Conte è un altro

La Gazzetta dello Sport di oggi accende i riflettori sui possibili movimenti di mercato in attacco per l’Inter. Spiegano i colleghi: “Continua a regnare il silenzio sul fronte Lautaro da Barcellona. Improbabile possa accadere qualcosa entro il 7 luglio, ma a questo punto vanno considerate in aumento le possibilità di permanenza del Toro. Ed è chiaro che questo orienterà le scelte di mercato in avanti. Cavani continua a scartare opzioni ed è un nome che resiste nelle idee nerazzurre. Il preferito di Conte sarebbe ancora oggi, proprio come un anno fa, Edin Dzeko, se non fosse che la Roma stavolta non mostra volontà di aprire alla cessione. Ad oggi però la priorità è quella di trovare un accordo per Sanchez, che sta iniziando a dimostrare sul campo di meritare la conferma. E chissà che domenica col Bologna non abbia nuovamente l’occasione di farlo vedere”.