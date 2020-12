Tanti auguri di buone feste da FCINTER1908 a tutti i lettori e ai tifosi nerazzurri

È stato un anno difficile e complicato per tutti. Un anno in cui il tempo si è quasi fermato, sospeso tra la paura e gli striscioni colorati di speranza appesi sui nostri balconi. Tra gli applausi di gratitudine per chi ha combattuto in prima fila e le lacrime di chi ha dovuto salutare per sempre qualcuno di caro. In questo anno difficile, in cui tutti abbiamo perso qualcosa o qualcuno, si è fermato anche il calcio.

Non è stato facile raccontarlo, quel calcio sospeso mentre urgenze più grandi di noi ci riempivano la testa e l’anima. Abbiamo cercato di farlo con la solita professionalità, ma anche con il cuore. Consapevoli che il calcio, in momenti difficili come questi, non è la cosa più importante ma è la cosa che ci aiuta a distrarci. Che ci strappa un sorriso. Che ci muove le emozioni e ci fa tornare bambini. È questo che vi vogliamo augurare in queste feste strane e diverse dal solito. Di poter tornare a gioire per le vittorie della nostra Inter, senza altri pensieri. Vorrebbe dire che questo anno difficile è definitivamente alle nostre spalle. Vorrebbe dire che la nostra Inter insegue i suoi sogni nel modo giusto. Grazie per averci seguito, per averci letto, per averci commentato e consigliato. Buone feste a tutti voi, amici nerazzurri. Di cuore.

LA REDAZIONE DI FCINTER1908