Ausilio: “Skriniar? Fatta offerta importante. Lukaku, Gosens e il mercato…”

Da Skriniar a Lukaku, da Gosens a Correa: ecco le dichiarazioni di Piero Ausilio sul mercato dell'Inter in vista di gennaio

"Dopo la vittoria non ho sentito Lautaro, durante il Mondiale sì. Dopo la vittoria era giusto avere dei messaggi che ci sono stati un po' con tutta la società, con i compagni. Penso che stia recuperando dalla sbornia di ieri sera, a recuperare dalla sbornia dell'altra sera, a godersi i suoi tifosi e la sua famiglia. Per l'Inter ci sarà tempo".

“Partita col Napoli importante, fondamentale visto quante ne mancano direi di no. Dobbiamo iniziare bene, c'è determinazione, motivazione, la squadra sta lavorando già da qualche giorno insieme. Dobbiamo cercare di recuperare più punti possibili".

"Rinnovo Skriniar? C'è sempre ottimismo, per chi fa questo lavoro ci dev'essere. Stiamo negoziando, parlando, abbiamo fatto un'offerta importante. Bisogna prendersi il tempo giusto perché il ragazzo e il suo entourage faccia le dovute riflessioni. Quello che posso constatare è la professionalità che ha Skriniar, tutti i giorni, durante gli allenamenti. È stramotivato, concentrato sull'Inter, poi per quel che riguarda il contratto ci sono persone che stanno lavorando".

Mercato

“Che mercato sarà? Per i giornalisti... Invece per gli operatori sarà molto più facile. Abbiamo una squadra competitiva, il mercato sarà fatto con i rientri di Brozovic, Lukaku, Lautaro motivato dal Mondiale, di Correa che dovrebbe stare bene. La loro assenza ci aveva tolto delle risorse, avremo tre campioni in più, con qualche alternativa".