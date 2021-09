L’Inter di Inzaghi è una macchina da gol. E c’è un fattore offensivo di nome Barella

Il centrocampista dell'Inter entra ormai con continuità nella fase offensiva nerazzurra e ci mette sempre lo zampino

"4 gol al Genoa, 3 al Verona, 2 alla Samp e 6 al Bologna, con l’unico vuoto in mezzo rappresentato dal ko di Champions contro il Real. 15 reti nelle prime quattro di Serie A, dove l’Inter segna ormai da 23 giornate consecutive (a un passo dal record personale di 24, registrato nel 1950) e con impressionante facilità. Sono 9, infatti, le giornate consecutive in cui i nerazzurri trovano almeno 2 centri a partita, trend che non si realizzava dal 2007", sottolinea Sky Sport.

"E su questi numeri pesa la maggiore sicurezza dei vecchi interpreti come Barella, ormai un fattore continuo in fase offensiva. L’ex Cagliari ha messo lo zampino in zona gol in ognuno di questi primi turni di campionato. A questo va poi aggiunto l’impatto dei nuovi acquisti: Calhanoglu si è rivelato decisivo fin dalle prime battute. Correa ha regalato punti preziosi a pochi minuti dal suo arrivo, Dzeko ha ereditato una pesante maglia n°9 ma finora non ha lasciato rimpianti. Quantità e qualità per il bosniaco, gol, assist e la mentalità di calarsi subito nella partita anche a gara in corso, come contro il Genoa, match arricchito da una sua doppietta", aggiunge il sito sportivo.