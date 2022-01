Barella: “L’Inter mi ha voluto fortemente, che orgoglio il rinnovo. Voglio altri trofei”

Protagonista del Matchday Programme di Inter-Juventus è Nicolò Barella, pronto a lanciare la sfida ai bianconeri

"Il 2021 è stato un anno bellissimo, reso unico dalla vittoria dello Scudetto e dalla conquista dell'Europeo. Un anno terminato con il rinnovo con questi colori che mi rende orgoglioso ed è una grande iniezione di fiducia per me. Per il futuro spero di riuscire a mettere qualche altro trofeo in bacheca, ma ora bisogna concentrarsi sul presente. Abbiamo da giocarci la Supercoppa, ancora tante gare di campionato e gli ottavi di Champions League".