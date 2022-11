Lukaku, c’è un patto tra Inter e Belgio. Zero rischi, ecco il piano per rilanciare Romelu

Il Belgio spera di avere il prima possibile a disposizione l'attaccante dell'Inter, ma non prenderà rischi inutili. E per Inzaghi può essere un vantaggio

Sta per iniziare il Mondiale in Qatar, ma ancora non è chiaro quando Romelu Lukaku potrà tornare a disposizione del Belgio. Difficile possa scendere in campo nel girone, ma avere Lukaku a posto per la fase eliminatoria potrebbe essere un vantaggio da sfruttare per il ct Martinez.