Bellinazzo: “Cessione Inter, Suning non può opporsi al governo. I compratori…”

Marco Astori

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra per commentare il momento societario dell'Inter. Ecco le sue parole: "E' paradossale la vicenda Zhang, quando si va a contestare una delibera in cui la società presieduta da lui stesso non gli corrisponde lo stipendio: si vuole che questo venga corrisposto per poterlo aggredire, come se questo potesse colmare il debito che è in via di accertamento per oltre 50 milioni di dollari. E' un atto funzionale a creare un problema d'immagine a Zhang. Il problema vero è che l'Inter sta finendo dentro questi ingranaggi e non è più accettabile che questo avvenga in maniera così prolungata.

E' importante sottolineare un punto: Suning ha avuto molte difficoltà in un crollo dell'economia cinese per la pandemia, è stata aiutata dal governo e ricordiamo che Suning resta un colosso che fattura 10 miliardi di dollari e non avrebbe alcun problema a sostenere l'Inter, senza spendere 600 milioni in 4 anni ma in modo adeguato. La politica cinese però impedisce questi investimenti, presto ci sarà una nuova assemblea e verrà confermato il divieto di investire in club all'estero. C'è una scelta politica precisa che riguarda Suning.

Per quanto riguarda gli Zhang, devono attenersi a queste direttive: ma avendo fatto questi investimenti, vorrebbero rientrare e avere un guadagno. Essendoci un indebitamento importante nell'Inter, però, sarà difficile ottenere una plusvalenza: quel miliardo e 2 è una quota minima per non uscire con le ossa rotte. E' lì che il mercato sta trovando difficoltà: se tu sai che il venditore deve vendere, col fatto che c'è una scadenza di alcuni bond, sei portato ad offrire un prezzo basso. L'interesse alle squadre italiane c'è, sull'Inter anche: il tema è dove si incontreranno domanda e offerta".

Socio di minoranza

"Oaktree è un creditore, non diretto dell'Inter ma di società che sono sopra. Zhang sta esplorando il mercato, per Steven, che è molto legato all'Inter e fosse per lui continuerebbe a guidarla, trovare un partner di minoranza che possa alleviare i problemi di liquidità sarebbe l'ideale. Il problema è trovare chi metterebbe i soldi per far comandare altri. Questa resta sempre la prima opzione per Zhang, l'esperienza però ci porta a dire che se arriva un fondo importante, difficilmente accetta una quota di minoranza, oppure la accetta per un periodo breve per poi assumere il controllo della società".

Sui creditori: "Parliamo di creditori di Zhang, non dell'Inter. Il tema politico più che finanziario che si pone è fare pressione su un'attività esposta mediaticamente di Zhang, laddove le problematiche sono molto più complesse: è molto complicato capire la logica di certe operazioni. Il tema è creare un problema mediatico per partite più complesse che si stanno creando in Cina nella galassia Suning e dei rapporti con le banche in un intreccio tra conglomerati industriali e politica che in Cina è sempre difficilissimo andare a capire. In quest'ottica terrei distinte le due questioni, semmai il passaggio del dibattito pubblico sullo stadio e un'accelerazione sulla realizzazione renderebbe più semplice la vendita dando una prospettiva di incremento dei ricavi e un valore maggiore al club".

Il futuro dell'Inter

"Le operazioni negli ultimi anni vengono fatte da fondi insieme ad imprenditori dello sport business americano, hanno comprato più di 60 club in due anni in Europa. Questo è l'elemento centrale: i cinesi si stanno ritirando, i russi stanno vendendo, l'altro grande bacino da cui stanno arrivando investimenti è l'area medio-orientale, ma anche lì parliamo di fondi governativi. Ma i principali tra questi hanno già delle squadre".

Sul congresso del partito comunista cinese: "Dipende tutto dalle scelte che farà il partito comunista sul calcio estero: questo è stato tra il 2015 e il 2017 un elemento centrale di espansione. Poi non si sono qualificati per i Mondiali in Russia e hanno capito che comprando club e importando giocatori alimentavano soltanto una bolla senza risultati. Quindi hanno riconvertito questi investimenti sul calcio nazionale con il piano di ospitare un Mondiale e vincerlo entro il 2050. In quest'ottica gli investimenti all'estero sono banditi: se dovesse essere confermata questa linea, gli investimenti sull'Inter sarebbero bloccati e questo non sarebbe più accettabili per un club che deve investire, non può andare sul mercato con le mani legate".

Cosa fa Zhang se non arriva la cifra che vuole? Bellinazzo risponde: "Va avanti finché non arriva il momento in cui vanno rifinanziati i bond e deve fare una scelta: il debito può essere pagato o allungato, oppure Oaktree diventa proprietario dell'Inter, avendo poi le mani libere per fare un'operazione come Elliot o metterla subito sul mercato facendo un ottimo affare, prendendo l'Inter per 275 milioni e venderla per una plusvalenza.

La valutazione di 1.2 miliardi? Il problema è che quando si valuta, c'è dentro l'indebitamento finanziario: qui è importante, supera il mezzo miliardo. Suning ci ha messo 600 milioni in vario modo, 1.2 miliardi diventa la cifra minima per avere 100 milioni di ricavi e giustificare l'operazione. L'immagine però ora si sta deteriorando se si continua con questa politica, accettabile nel momento di crisi e nel taglio di ingaggi: ma nel lungo termine rischia di deteriorare il patrimonio tecnico e il rapporto con la tifoseria, che si sta sfilacciando. Una scelta è sempre più necessaria: in questo momento però i compratori sono più forti del venditore perché ne conoscono le difficoltà".