Benfica-Inter, Inzaghi opta per 5-6 cambi: ci saranno Bisseck, Asllani e Frattesi. Due dubbi

"Almeno due tra gli interni di centrocampo sono invece destinati a riposare (certa la presenza di Frattesi per Barella e Asllani per Calhanoglu) mentre un punto interrogativo riguarda Mkhitaryan: sicuro l’utilizzo di Klaassen, da valutare se pure l’armeno (che si è allenato durante la sosta ad Appiano) resterà ai box oppure se Inzaghi vorrà fare staffetta per non rischiare un centrocampo inedito. Nessun dubbio a sinistra dove ci sarà Carlos Augusto. In attacco molto dipenderà da Sanchez, ma la sensazione è che Lautaro stavolta possa giocare con Arnautovic".