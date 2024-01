Bergomi: “Inter, calendario tosto. Deve alternare. E non è la più forte, è la più brava a…”

L'Inter deve essere brava a coinvolgere tutti i giocatori, a costo di perdere qualche punto: altrimenti non ce la fa a fare tutte queste partite con le sole due punte e i due centrocampisti. Anche perché l'Inter ha la squadra più vecchia della Serie A: ogni anno perde pezzi importanti, entrano punti di domanda che poi diventano bravi. La bravura e il merito dell'Inter è stato prendere i Sommer, i Darmian, i Mkhitaryan e gli Acerbi. Io continuo a dire che l'Inter non è la più forte ma è la più brava a mettere insieme i giocatori e a farli rendere. E poi non dimenticate la terza per lo scudetto, il Milan".