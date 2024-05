Fabrizio Biasin aggiorna sulla trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto. Ecco quanto evidenziato dal noto giornalista in collegamento con IoTifoInter: “Rinnovo Lautaro? Scadenza 2026, ma l’Inter non può permettersi di cominciare la nuova stagione senza il rinnovo. Bisogna essere chiari e onesti: in questo momento le parti sono molto distanti, perché l’Inter ha formalizzato la sua proposta di rinnovo che è il massimo a cui può ambire, vicina ai 10 milioni. Inutile dire la cifra esatta, ma è l’offerta massima dei nerazzurri. Dall’altra la parte la richiesta è molto superiore e ad aumentare in caso di triennale, sono cifre che l’Inter non può raggiungere.