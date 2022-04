Biasin a FCINTER1908: “Scamacca-Inter? Occhio al colpo a sorpresa. Bremer e Dybala…”

Fabrizio Biasin, a Fcinter1908, commenta questo finale di stagione e si proietta già sul calciomercato estivo

Riguardo all’attualità in casa nerazzurra e all’imminente match contro il Bologna, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Fabrizio Biasin, giornalista.

Come sta attualmente l’Inter dal suo punto di vista? E’ la stessa, a livello di rendimento e espressione di gioco, di novembre-dicembre?

“No, l’Inter non è la stessa di novembre/dicembre, però siamo molto vicini a quei livelli lì”.

“Sarà molto complicato, perché il Bologna non è di certo in vacanza, come ha dimostrato. L’Inter ha un solo risultato – la vittoria -, altrimenti il discorso scudetto si complicherà inevitabilmente”.