Bremer ha già detto sì all’Inter: “Stretta di mano con Ausilio: la situazione”

L’Inter fa sul serio per Bremer. Da tempo, la società ha individuato il brasiliano come prima scelta per la difesa in vista dell’estate

Alessandro Cosattini

L’Inter fa sul serio per Gleison Bremer. Da tempo, la società nerazzurra ha individuato il brasiliano come prima scelta per la difesa in vista dell’estate. Il duo Marotta-Ausilio è già oltre i dialoghi, come svelato da calciomercato.com, che entra nei dettagli della situazione tra il centrale e i nerazzurri.

“L’Inter ha da tempo tra le mani il si di Bremer e il calciatore brasiliano è stato chiaro anche con Cairo, accettando il rinnovo a patto che la prossima estate i granata non chiedano le stelle per il suo cartellino. Insomma, le parti si sono venute incontro a vicenda e ad oggi Bremer ha dimostrato di essere uno che tiene alla parola data. Forse anche per questo in viale della Liberazione, nonostante la crescita esponenziale del calciatore e l’interesse di tanti club, che inizia a materializzarsi, si sentono abbastanza tranquilli. Ausilio è stato il primo a parlare con Bremer, ricevendo in cambio una stretta di mano”, si legge sul portale.