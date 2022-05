SM – Cagliari-Inter, anche Zhang in ritiro. Rinnovo Inzaghi? Gli aggiornamenti

Come riportato da Sport Mediaset, anche Steven Zhang ha raggiunto la squadra in ritiro a Cagliari per una partita fondamentale per l'Inte

Come riportato da Sport Mediaset, anche Steven Zhang ha raggiunto la squadra in ritiro a Cagliari per una partita fondamentale per l'Inter. Un segnale concreto, Zhang è apparso carico e motivato come il resto della squadra che ci crede. Per quel che concerne la probabile formazione, l'unico dubbio è in avanti con Dzeko in vantaggio su Correa. Dumfries, invece, torna a destra, con Perisic a sinistra e Bastoni in difesa. Sempre secondo Sport Mediaset, a fine stagione con ogni probabilità verrà rinnovato il contratto a Simone Inzaghi.