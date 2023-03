Ecco come cambierà il calendario di Inter, Milan e Napoli. I nerazzurri chiederanno…

Dopo la qualificazione ai quarti di Champions di Inter, Milan e Napoli, la Lega deve rivedere le giornate in cui si disputeranno le gare ad aprile

Dopo la qualificazione ai quarti di Champions League di Inter, Milan e Napoli, la Lega deve rivedere le giornate in cui si disputeranno le gare ad aprile. I quarti di Champions si giocheranno due martedì 11 aprile e due mercoledì 12. Il sorteggio di venerdì 17 marzo, a Nyon, definirà gli accoppiamenti e il calendario europeo. Soltanto in quel momento si capirà meglio quando Milan, Inter e Napoli scenderanno in campo sia all’andata sia al ritorno (martedì 18 e mercoledì 19).