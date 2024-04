C’è ancora chi ha dubbi sull’Inter? L’uomo della provvidenza tiene viva la grande suggestione

Perché l'Inter ha prodotto con la stessa abbondanza di sempre, ma con un pizzico di lucidità in meno e senza il lasciapassare di Okoye, in assoluto stato di grazia. I nerazzurri hanno vinto perfino il braccio di ferro con la dea bendata, che ci ha messo il suo in favore dell'Udinese nell'incomprensione tra Sommer e Dumfries sul gol che ha sbloccato l'incontro. Missione compiuta anche grazie all'uomo della provvidenza, colui che non trova mai lo spazio che meriterebbe. Davide Frattesi ha sempre la mano alzata quando Inzaghi si gira verso la panchina, entra in campo con un pregio incredibile: riesce ogni volta a calarsi perfettamente nel clima e nella tensione del match. E' questo il suo segreto più grande.