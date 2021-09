Inter, in Champions Inzaghi ritrova Correa. E col Sassuolo un altro rientro

L'Inter si prepara alla sfida di Champions contro lo Shakhtar e ritrova l'argentino, presto il recupero di Vidal

"La buona notizia per Inzaghi è che sul volo che nel pomeriggio porterà la squadra a Kiev salirà anche Correa. L'argentino non è stato convocato per la sfida con l'Atalanta perché aveva svolto un solo vero allenamento con i compagni dopo avere smaltito la contusione al bacino accusata contro il Bologna. Il suo ritorno, anche se probabilmente dalla panchina, permetterà di allungare le rotazioni in attacco, dove Dzeko e Lautaro stanno facendo bene ma non possono giocare sempre", spiega Gazzetta.it.

"Dopo il defaticante di oggi, la squadra si allenerà domattina ad Appiano e dopo pranzo volerà in Ucraina. La conferenza di Inzaghi è fissata per le 18.15 italiane (le 20.15 locali), a margine del consueto sopralluogo del terreno di gioco. L'Inter poi rientrerà in Italia nella notte. Prima del rompete le righe per le nazionali, c'è l'impegno di sabato sera in casa del Sassuolo. Possibile che per la sfida del Mapei Stadium torni a disposizione Vidal. Per l'altro infortunato, Sensi, se ne parlerà invece da metà ottobre", aggiunge il portale sportivo.