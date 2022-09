ESCLUSIVA Collovati: “Inter, a mercato chiuso c’è un’urgenza. Derby? Schiererei…”

"Forse il Milan arriva meglio, perché è campione d’Italia. Non guardo nemmeno i pareggi con Atalanta e Sassuolo, è l’Inter che deve battere il Milan. È una partita sempre particolare, ai miei tempi si giocava dopo dodici partite, a questo punto invece le squadre non sono pronte. Il Milan è la squadra da battere". Lo ha detto Fulvio Collovati , doppio ex del derby di Milano, in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it.

Rafforza la programmazione del Milan che condivido molto, puntando su talenti che cresceranno e aumenteranno il loro valore. L’Inter per come è messa ora non può permettersi un'operazione alla De Ketelaere. Marotta è stato bravo a tenere Skriniar, ma ora deve rinnovargli il contratto. Ho l’impressione che il PSG non abbia forzato ad un certo punto, sperando di prenderlo a zero. L'Inter quindi ora dovrà sbrigarsi a concludere il rinnovo per non perderlo".