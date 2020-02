Conte: “Corona Virus, misure non possono essere allentate nel giro di pochi giorni”

Anche la prossima giornata di Serie A è a rischio? Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto in varie trasmissioni per parlare della situazione legata al Corona Virus. Su La7 ha anche parlato della questione sportiva e ha spiegato: «Tifoso e sportivo lo sono anch’io, soffriremo un poco ma non so se continueremo con le misure fin qui adottate sulle manifestazioni pubbliche. Le decisioni sono prese in pieno coordinamento e sulla base di valutazioni di tecnici ed esperti. Monitoreremo costantemente la situazione, con attenzione e dopo valuteremo. Se avranno avuto un forte effetto di contenimento ci potranno rassicurare. Non credo che queste misure si potranno allentare in qualche giorno».

(Fonte: gazzetta.it)