Conte: “Grande vittoria, in tanti pensavano che l’Inter si fermasse. Eriksen ormai è…”

Parla il tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Era molto importante vincere una partita così, con questo livello di pressione"

Antonio Conte ha commentato e analizzato la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta. Una partita difficile, contro un avversario molto impegnativo. "Difesa? Bravi i difensori ma non dimentichiamo che noi facciamo una fase offensiva e una difensiva coinvolgendo 11 giocatori. Se devo fare un elogio particolare lo faccio per Lautaro. Ha fatto una gara non solo nella fase offensiva ma anche in quella difensiva. Oggi gli avevo chiesto un compito specifico nella fase difensiva. Bravissimo così come Sanchez quando lo ha rimpiazzato e ha continuato a fare quello che avevo chiesto a Lauti. C'è grande abnegazione da parte di tutti, Romelu . Gli attaccanti nostri sono i primi difensori. Decidiamo la zona di campo dove attendere e dove partire con la pressione. Non aver subito con l'Atalanta è motivo di grande soddisfazione. Significa che abbiamo preparato molto bene la partita, abbiamo concesso solo quelle due occasioni su calci da fermo. Noi abbiamo fatto gol su calcio da fermo, sono contento perché sono i dettagli che spostano il risultato. Potevamo sfruttare qualche occasione in più con Romelu".

"Complimenti ai ragazzi. Mi piace parlare di chi ha giocato, ma preferirei parlare di chi non sta giocando tanto. Come Gagliardini, D'Ambrosio, Kolarov, Young, Pinamonti, Vecino che ha recuperato, lo steso Sensi. E' un gruppo talmente coeso in cui il noi viene sempre prima dell'io. Ci tengo a ringraziare questo gruppo che quando entra in campo dà tutto per questa maglia e per l'Inter. Dobbiamo continuare. Questo è il vero segreto di questo gruppo. Una vittoria importantissima. Prendiamo tre punti contro una squadra che era tra le candidate per lo scudetto o Champions. Sappiamo che percorso sta facendo e che ha fatto in Europa. Abbiamo vinto una partita sotto grandissima pressione psicologica. Avevano vinto tutte, si erano avvicinate. In tanti pensavano che l'Inter oggi si fermasse per merito dell'Atalanta. E' una vittoria importante. I ragazzi per la prima volta si trovano a giocare con questo tipo di pressione. Stanno dimostrando che stanno arrivando alla maturità. Vidal? La scelta di Arturo era di dare più fisicità anche sui caldi da fermo. L'Atalanta porta sei giocatori sui calci da fermo ed è una squadra molto fisica. Ha lavorato bene, sta rientrando in buona condizione, può e deve crescere tanto. C'è la soddisfazione di vedere entrare Eriksen con il piglio giusto, con grande personalità, sia in fase offensiva che in quella difensiva. Merito a lui e a noi che abbiamo lavorato per fargli capire alcune dinamiche. Oggi Eriksen è sicuramente un giocatore su cui posso contare", ha concluso Conte.