Conte risponde alle critiche, ma avrebbe preferito un’Inter peggiore. Eriksen, marchio scudetto?

L'Inter fa vedere un buon calcio, ma non arriva la vittoria sul campo del Napoli. Il danese trova un gol importante

Andrea Della Sala

Una delle migliori Inter dell'ultimo periodo impatta in un buon Napoli. Si è parlato tanto del bel gioco e della squadra di Conte che gioca solo in contropiede, ma questa sera allo stadio Maradona i nerazzurri hanno fatto vedere un buon calcio, hanno creato e forse il pareggio va anche un pochino stretto. Ma ha ragione Conte: meglio vincere che giocare bene. E ora l'Inter non deve distrarsi, deve rimanere sul pezzo e riprendere il cammino verso il traguardo finale.

Il marchio danese sullo scudetto?

Da oggetto estraneo a uomo decisivo. È curioso il percorso di Eriksen: quando sembrava ormai al capolinea la sua avventura all'Inter, ecco che il danese è venuto fuori. Conte si è dovuto ricredere, il giocatori è venuto incontro alle sue richieste e improvvisamente è diventato un giocatore fondamentale. Alla qualità non bisognerebbe mai rinunciare e Conte lo sa. Serviva solo tempo a Eriksen per integrarsi e adattarsi a un nuovo tipo di calcio e a Conte per capire che rinunciare a tanto talento era una peccato mortale. E se nelle ultime settimane sono piovute critiche per l'assenza di gol dell'ex Tottenham, è arrivata puntuale la risposta. Sinistro vincente da fuori area, così Eriksen ha voluto mettere il suo marchio su uno scudetto che si avvicina, nonostante il pareggio di oggi.

Conte avrebbe preferito vincere 'male'

Difficile dare torto a Conte. Probabilmente il tecnico dell'Inter avrebbe messo più firme per avere ottenuto un'altra vittoria questa sera, magari non esprimendo il miglior calcio, piuttosto che un punto dopo una bella prestazione. L'Inter ha giocato, ha creato più del Napoli e ha fatto vedere di saper fare un buon calcio. Il gol del Napoli è arrivato grazie a un pasticcio difensivo tra Handanovic e De Vrij, ma dopo il gol subito l'Inter è cresciuta, ha reagito. Si sono viste buone trame di gioco, una sorta di risposta dopo le tante critiche piovute sui nerazzurri. Un altro piccolo mattone verso il traguardo finale, ora che le partite pesano sempre di più. E una frecciatina a chi riesce a trovare il lato negativo in una squadra che sta dominando il campionato dopo la lunga dittatura della Juve. Non una cosa da poco. Ma siamo sicuri che Conte non andrà a casa proprio felice, potendo scegliere avrebbe preferito un'Inter meno bella, ma efficace. Manca sempre meno, bisogna tirare dritto fino all'obiettivo...