CorSera – Chelsea, 130 mln per Lukaku: Abramovich jr a Milano. Se Inter cede, compra questi 2

I vincitori della Champions League fanno sul serio per Romelu Lukaku: l'attaccante dell'Inter è l'obiettivo numero uno di mercato

Alessandro De Felice

Romelu Lukaku è l'obiettivo numero uno del Chelsea per l'attacco. Dopo aver fallito l'assalto a Erling Haaland del Borussia Dortmund, i campioni d'Europa ora puntano sul centravanti belga dell'Inter. Il presidente Roman Abramovich vorrebbe riportare il classe 1993 a Stamford Bridge: dopo l'acquisto nel 2011 per 12 milioni dall'Anderlecht, due stagioni più tardi Lukaku fu ceduto all'Everton per 30 milioni.

Come riferisce il Corriere della Sera, il Chelsea ha stanziato un budget di 130 milioni per il colpo in attacco. Al momento l'Inter non ha ricevuto ancora una proposta ufficiale, ma per il quotidiano davanti a un'offerta considerata irrinunciabile il belga può partire.

Abramovic ha inviato in missione il figlio, a Milano da giorni per dialogare con l'entourage di Lukaku. I colloqui sono in corso e a bloccare la trattativa finora è la volontà di Lukaku, che è felice all'Inter e non è convinto di tornare in Premier League.

"La partita è tra il Chelsea e l’attaccante, allo stato l’Inter è solo comprimaria interessata. Nei giorni scorsi l’ad Beppe Marotta ha definito incedibile il giocatore, il mercato però è lungo. L’Inter vuole tenerlo, ma la posizione finanziaria del club non è forte. Il sacrificio di Hakimi non è sufficiente a placare la sete delle disidratate casse nerazzurre, appesantite da una difficile situazione debitoria. Vendere un altro pezzo pregiato, scrivendo a bilancio una plusvalenza importante e portando soldi freschi, potrebbe diventare una necessità. Lukaku per ora fa muro" scrive il quotidiano.

In caso di sì di Lukaku, il Chelsea metterebbe sul piatto 100 milioni per poi spingersi fino a 130 in caso di no dei nerazzurri per far saltare il banco. Un'offerta difficilmente rifiutabile. In alternativa, i 'Blues' possono aggiungere al conguaglio economico il cartellino di Timo Werner, attaccante tedesco ex Lipsia.

Secondo il Corriere della Sera, con 130 milioni in cassa l'Inter ne dovrebbe reinvestire almeno 70/80 per andare a prendere Duvan Zapata dall'Atalantae Giacomo Raspadori dal Sassuolo.