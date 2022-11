Ct Belgio: “Lukaku per ora non disponibile. Verrà con noi al Mondiale se…”

“Per il momento, non è disponibile. È nelle mani dei medici. Se è in condizione di partecipare a una delle prime tre partite, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Se non può, non sarà con non noi. Lavoriamo giorno per giorno. È totalmente una decisione medica a oggi. Stiamo lavorando con un giocatore che conosciamo molto bene. Vediamo vari segnali di miglioramento. La guarigione da un infortunio muscolare è molto personale. Aspettare poco prima dei convocati ci darà tempo di valutare il miglioramento dei tessuti muscolari, di stimare bene i tempi di recupero. Se è in grado di tornare alle competizioni entro il 1° dicembre, sarà con noi. In caso contrario, non prenderà parte ai Mondiali”, ha detto Martinez.