FCIN1908 / Inzaghi e la convocazione del 2004 Curatolo: scopriamo il nuovo talento Inter

Prima panchina in Serie A per l'attaccante della Primavera, ultimo gioiello prodotto dal settore giovanile nerazzurro

Fabio Alampi

Il 9 gennaio 2022 rimarrà una data che Dennis Curatolo ricorderà a lungo: per l'attaccante classe 2004, infatti, si è trattato della prima panchina in Serie A.

Un traguardo che avrebbe potuto raggiungere già qualche giorno prima, quando fu convocato da Inzaghi per la trasferta di Bologna. Lo spogliatoio condiviso con campioni che fino a poco tempo fa vedeva solo in televisione, il pubblico di San Siro, il boato dei tifosi: un'emozione indimenticabile per questo ragazzo cresciuto con la maglia nerazzurra addosso fin dalla più tenera età, e che non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

Ascesa inarrestabile

E dire che il mondo di Curatolo è stato stravolto nel giro di pochi mesi. A inizio anno faceva parte dell'Under 18 di Zanchetta, con cui segna 5 reti nelle prime 4 partite.

Da lì in poi è stato un continuo bruciare le tappe: il 19 ottobre l'esordio con la Primavera in Youth League, nella gara contro lo Sheriff, poi quello in campionato il 28 novembre contro il Pescara, prima di quattro gare consecutive da titolare agli ordini di Chivu.

Il 2022, complice l'emergenza in attacco della Prima Squadra, si apre con la decisione di Inzaghi di aggregare qualche ragazzo del vivaio.

Curatolo impressiona subito lo staff tecnico, tanto da superare la "concorrenza" di altri compagni più quotati. Un'ascesa inarrestabile, resa ancor più bella e inaspettata se si pensa agli infortuni che hanno condizionato alcune sue stagioni passate, e che avrebbero potuto minarne l'intera carriera.

Tra presente e futuro

Prodotto del settore giovanile dell'Inter, Curatolo ha compiuto tutta la trafila del vivaio, imponendosi come uno dei ragazzi più talentuosi - se non il più talentuoso - dell'intera annata 2004. Nato prima punta, con gli anni ha imparato a giocare anche al fianco di un centravanti e, all'occorrenza, da esterno offensivo. Dotato di una buona tecnica, è un rapace dell'area di rigore, bravo ad agire sul filo del fuorigioco e sempre pronto a sfruttare l'errore dell'avversario. Caratteristiche, queste, che lo accomunano per certi versi al primissimo Filippo Inzaghi. Attaccante dal grande fiuto del gol, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e di mettersi al servizio dei compagni, in queste settimane sta avendo la possibilità di allenarsi fianco a fianco con campioni e specialisti del ruolo come Dzeko, Lautaro, Sanchez e Correa, dai quali sta cercando di apprendere tutti i segreti del mestiere.

Al momento ha ancora il contratto da giovane di serie, ma la sua crescita non è di certo passata inosservata in casa nerazzurra: la dirigenza, come appurato da Fcinter1908, ha già contattato l'entourage del giocatore, e nelle prossime settimane potrebbero essere gettate le basi per un accordo pluriennale.

Nel frattempo Curatolo continua a correre, consapevole di essere solo all'inizio: il prossimo obiettivo è quello di segnare il primo gol con la Primavera. Un passo alla volta, senza montarsi la testa e con la stessa determinazione di sempre, verso il sogno dell'esordio in Prima Squadra.