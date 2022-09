GdS – Inter, de Vrij in un tunnel: quando è iniziato tutto e la verità sul rinnovo

Stefan de Vrij da ritrovare. Al momento sembra proprio che il centrale olandese sia in un tunnel e l'uscita non sia dietro l'angolo

Alessandro Cosattini

Stefan de Vrij da ritrovare. Nessun infortunio per il difensore dell’Inter, impegnato con la sua Olanda in questa sosta per le nazionali, ma quello visto a Udine e nelle precedenti uscite stagionali è distante anni luce dal vero de Vrij. E in più, sottolinea La Gazzetta dello Sport, resta la scadenza del contratto al 30 giugno 2023, come per il compagno di reparto Milan Skriniar. Al momento sembra proprio che il centrale olandese sia in un tunnel e l'uscita non sia dietro l'angolo.

Le difficoltà di de Vrij

“Se si deve evidenziare un giorno in cui qualcosa è cambiato, si tratta sicuramente del derby di ritorno dello scorso campionato, la partita che avrebbe potuto lanciare l'Inter verso la seconda stella e che invece ha rimesso il Milan in corsa per lo scudetto. Protagonista assoluto Olivier Giroud. Comparsa, suo malgrado, proprio De Vrij. E poi una lunga alternanza di prestazioni sottotono e altre appena sufficienti, per una media senza dubbio deludente. Il 2022-2023, poi, non ha certo mostrato una risalita, con l'insufficienza costante che in questo caso ha visto allinearsi anche gli altri componenti del trio difensivo titolare, Skriniar e Alessandro Bastoni. De Vrij ha convinto davvero solamente contro la Cremonese e questo certo non può bastare all'Inter: a volte, semplicemente, Stefan pare non essere sul pezzo.

La verità sul rinnovo

All'Inter De Vrij ci è arrivato a parametro zero e qualsiasi milioncino di incasso sarebbe una plusvalenza. Per questo motivo all'inizio della sessione estiva di mercato il suo nome era tra i candidati alla cessione - anche per la sua voglia di Premier League - e anche per questo sarebbe economicamente un enorme peccato non prolungare il suo contratto in scadenza. Ora la testa è esclusivamente sul campo, ma nei prossimi mesi le parti in causa si troveranno per capire i margini di manovra per un rinnovo. Se non si chiamasse De Vrij, forse, l'avventura interista del giocatore si concluderebbe con il termine naturale del contratto. Ma Stefan non è un giocatore qualsiasi e tutti se lo ricordano bene. Per questo Simone Inzaghi ha ancora speranza di ritrovarlo e la società, eventualmente, di ricevere offerte di acquisto”, si legge.