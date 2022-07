Di Marzio – Dybala, Inter non c’è più: solo Roma o Napoli. Ecco le 2 offerte

L'argentino ha ora fretta di scegliere il suo nuovo club e l'ipotesi Inter a questo punto sembra definitivamente sfumata

Daniele Vitiello

L'Inter sembra completamente defilata dalla corsa a Paulo Dybala. Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito, ha proposto un ulteriore aggiornamento sulla questione: "Dybala deve decidere: Roma o Napoli. A oggi il futuro dell’argentino è diviso tra le due squadre. Al momento non ci sono segnali d’interesse da parte di altri club, quindi, a meno che l’ex Juve non voglia prendere altro tempo per aspettare altre eventuali soluzioni, presto dovrebbe prendere una decisione".

Dybala, sul tavolo offerte solo di Roma e Napoli

E proprio la voglia di non attendere oltre dell'attaccante sembra estromettere l'Inter, che nel frattempo sta ancora lavorando per sfoltire l'attacco. "La scelta definitiva potrebbe arrivare presto, Dybala sembra ormai deciso a non aspettare molto per decidere del suo futuro. La proposta della Roma fa leva sulla voglia dell’argentino di sposare il progetto tecnico. I giallorossi, infatti, non intendono fare aste e hanno fatto una proposta modulata tra fisso e bonus – legati a presenze e obiettivi - che presume la voglia della Joya di mettersi in discussione anche economicamente se dovesse accettare", si legge.

Cosa ha sul tavolo quindi l'argentino? "La Roma infatti non offre quello che Dybala chiedeva e chiede – tra i 6 e i 7 milioni più bonus – ma un ingaggio più basso (intorno ai 4,5 più bonus)". Il Napoli invece "sta lavorando da giorni in silenzio per cercare soprattutto di presentare una proposta che a livello di diritti immagine possa salvaguardare i contratti in essere del giocatore. In questo caso la proposta del Napoli è in linea con le richieste del giocatore".