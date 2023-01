Di Marzio: “Inter e Barça farebbero lo scambio Kessié-Brozovic: cosa manca”

"Scambio Kessié-Brozovic? Prima in Spagna ne hanno parlato e poi abbiamo approfondito noi. La ricostruzione è che da qualche giorno i club ne parlano, ci sono dei colloqui molto più concreti rispetto all'idea di scambio Depay-Correa. Inter e Barcellona ne hanno parlato di Kessié-Brozovic, è sul tavolo e i due club la farebbero . Poi le motivazioni le daranno i club eventualmente, se lo scambio andrà in porto.

Cosa manca? Che il Barcellona e in particolare Xavi dia il via libera a Kessié e poi eventualmente bisogna capire cosa vuole fare Brozovic. Non credo lui abbia tutta questa voglia di lasciare Milano, anzi. Magari poi la cosa non va avanti proprio per Brozovic, ma è vero che i due club ne hanno parlato. Kessié è sempre stato un pallino di Ausilio", le sue parole.