Di Marzio – Inter, il punto su Skriniar. Difensore? Si valutano soluzioni low cost

"L'Inter aveva pensato di vendere Skriniar solo per un'offerta all'altezza perché era stato bloccato Bremer, suo potenziale sostituto. Poi il PSG non ha più rialzato l'offerta e la Juve ha preso Bremer, Skriniar oggi resta all'Inter come ribadito da Inzaghi in conferenza. C'è un'intesa tra Inzaghi, Marotta, Ausilio e Baccin: non ci devono essere uscite, poi nel mercato può succedere di tutto ma io credo non ce ne saranno. L'idea è di prendere un difensore per sostituire Ranocchia, si stanno valutando soluzioni low cost"