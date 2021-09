Sky – Inter, niente Bastoni. Inzaghi arretra Dimarco?

Il tecnico dell'Inter non avrà a disposizione il centrale per un infortunio. Al suo posto potrebbe giocare Federico

È adattabile nel ruolo di terzino, lo ha dimostrato a Verona. Federico Dimarco sarà la carta che Simone Inzaghi si giocherà per sopperire all'assenza di Bastoni? Il tecnico dell'Inter dovrà a fare meno del suo centrale, che avrebbe giocato da titolare con la Samp, se non fosse per un affaticamento che lo ha messo ko una volta tornato dalla Nazionale.