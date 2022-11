Cds – Dumfries, Inter cambia idea: via a gennaio? Proposta al Chelsea cessione a rate

Non solo il mercato in entrata, l'Inter deve anche piazzare qualche colpo in uscita. Il club deve raggiungere l'attivo di mercato entro giugno e serve una cessione da 60 milioni.

"Il passaggio alla seconda fase di Champions, non inserito nelle previsioni di budget per l’attuale esercizio, ha probabilmente abbassato la quota necessaria, ma la sostanza non cambia: occorre mettere a segno una cessione importante prima del termine della stagione. E, dopo aver rinunciato alla vendita di Skriniar – l’Inter è convinta che firmerà il rinnovo entro Natale - adesso è proprio Dumfries l’elemento considerato più sacrificabile", spiega il Corriere dello Sport.

"Già la scorsa estate c’erano diversi club interessati alle prestazioni del laterale di Rotterdam. Il Bayern, il primo a farsi avanti in maniera concreta, ha poi lasciato campo libero al Chelsea. Solo che i Blues volevano inserire l’olandese nell’affare-Lukaku. L’Inter, da quel punto di vista, ha fatto muro e, avendo messo in preventivo di cedere Skriniar, ha poi continuato a tenere la porta chiusa. Lo scenario è cambiato. In viale Liberazione c’è assoluta disponibilità a parlare di Dumfries. Addirittura, la soluzione più vantaggiosa sarebbe una cessione già a gennaio, a patto, però, che il laterale resti alla Pinetina in prestito per altri 6 mesi. In questo modo, infatti, i conti del club sarebbero sistemati in anticipo, senza altri patemi per giugno", aggiunge il quotidiano.