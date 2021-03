Eriksen-Inter, mondo cambiato: “Dopo lo Spezia fotografia d’addio, è vero amore”

Nel giro di qualche settimana, il mondo (nerazzurro) di Christian Eriksen è completamente cambiato: scacciati i pensieri d'addio

Marco Macca

Nel giro di qualche settimana, il mondo (nerazzurro) di Christian Eriksen è completamente cambiato. Il centrocampista danese a gennaio è stato a un passo dal lasciare l'Inter. Fuori dal progetto Conte, definito non funzionale da Beppe Marotta. Alla fine, però, i problemi societari hanno paradossalmente agevolato la sua risalita interista.

Eh sì, perché, nell'ultima sessione di gennaio, il club non ha praticamente operato né in entrata, né in uscita. Conferma in blocco della squadra attuale. E così, da professionista vero, Eriksen si è allenato duramente, con l'obiettivo dichiarato di ritagliarsi un posto importante. E ce l'ha fatta. Eppure, come racconta Tuttosport, a dicembre i suoi tiri solitari a San Siro sembravano quasi un saluto prematuro al mondo Inter:

Fotografia d'addio

"In pochi mesi il mondo interista di Christian Eriksen si è capovolto. C’era una volta l’enigmatico fantasista danese che non riusciva a trovare spazio e si immalinconiva, lanciando messaggi di dolore a ogni pausa per le Nazionali dal ritiro della selezione biancorossa. Una fase triste fotografata da quei tiri in porta da solo sul prato di San Siro al termine della partita con lo Spezia a dicembre. Sembrava il mesto saluto allo stadio dove non era riuscito a diventare protagonista, in attesa di una cessione a gennaio".

(Fonte: Tuttosport)

