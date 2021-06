Eriksen: “All’Inter come sulle montagne russe. Lo scudetto? Senza i tifosi…”

1 di 2

MILANO E LA FAMIGLIA

Christian Eriksen non vede l'ora di scendere in campo con la Danimarca in vista dell'Europeo. Il centrocampista nerazzurro è un giocatore che ha accumulato una certa esperienza nel calcio internazionale. Sebbene sia uno dei giocatori più esperti, intervistato da Berlingske dice che sarà un'esperienza molto speciale per lui.

"Sarà molto, molto speciale. Così speciale perché che si tratta di una fase finale che giocheremo in Danimarca e soprattutto al Parken Stadium". Speciale anche senza pubblico? Chiede il giornalista. "Penso che la maggior parte dei calciatori pensi che sia davvero noioso giocare senza spettatori. Penso anche che la partita in campo scorra meglio e in modo diverso quando ci sono spettatori intorno. Questa è la sensazione in campo. Sono sempre stato abituato a giocare davanti ai tifosi. Si gioca, ovviamente, per vincere per il proprio club, ma si gioca anche per intrattenere i tifosi. Almeno mi sono mancati moltissimo i tifosi. Posso solo dire che festeggiare un campionato senza tifosi è anche noioso. Manca un po'. È bello di per sé, ma gli manca solo quel tocco in più con i fan".

Un anno e mezzo fa, Christian Eriksen è passato dal Tottenham all'Inter. All'inizio è stata dura per il danese, poi a gennaio tutto è cambiato. Il giocatore definisce la sua avventura in nerazzurro "un grande giro sulle montagne russe, su e giù. Hai fame di dover vincere ancora di più, che sia con la Danimarca o l'Inter. Il vincente vuole di più . Non è quello che dicono. Come calciatori, ovviamente, spesso si tratta di ciò che hai sul tuo curriculum e che puoi guardare indietro in seguito".