Un pareggio dal sapore di sconfitta. La partita ben disputata dall’Inter contro il Napoli non è bastata ai nerazzurri per approdare in finale di Coppa Italia. Il gol di Eriksen (tra i migliori) ha sbloccato il punteggio ma la rete di Mertens, subita in contropiede, ha permesso ai partenopei di staccare il pass per la finale di Roma. Ecco come i tre quotidiani sportivi nazionali hanno giudicato le prestazioni dell’Inter.

