UFFICIALE Inter-Torino, le formazioni: out sia Eriksen che Skriniar. C’è D’Ambrosio

Vietato sbagliare ancora. Non c’è molto altro da aggiungere sulla sfida che attende l’Inter a Torino. Conte ha cercato di ricompattare i suoi dopo una settimana difficile e ha parlato di uomini pronti quando sono chiamati in causa. Inattesa la sua rinuncia ad Eriksen dal primo minuto. Anche contro il Toro il danese non gioca dall’inizio: ci sarà Borja Valero a dare una mano ai due attaccanti titolari, Lautaro ed Alexis Sanchez. Altra novità in difesa: non c’è Skriniar dal primo minuto. D’Ambrosio da esterno alto al posto di Candreva.

Ecco le formazioni titolari:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 20 Borja Valero; 7 Sanchez, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva. Allenatore: Antonio Conte.

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 34 Aina; 24 Verdi, 9 Belotti. A disposizione: 18 Ujkani, 25 Rosati, 4 Lyanco, 7 Lukic, 17 Singo, 19 Greco, 20 Edera, 21 Berenguer, 22 Millico, 27 Ghazoini, 30 Djidji, 80 Adopo.

Allenatore: Moreno Longo.

Arbitro: Massa. Assistenti: Di Iorio, Bottegoni. Quarto Uomo: Minelli. VAR e Assistente VAR: Nasca, Alassio.

SQUALIFICATI

Inter: –

Torino: Zaza (1)

DIFFIDATI

Inter: de Vrij, Gagliardini, Godín, Valero, Vecino

Torino: Lukic, Rincon, Sirigu