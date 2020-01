SM – Inter, Eriksen interviene di persona e sblocca l’affare: fumata bianca in arrivo

L’Inter e Christian Eriksen sono sempre più vicini: i continui contatti tra la dirigenza nerazzurra, quella del Tottenham e l’agente del giocatore stanno portando i loro frutti, con il danese che diventerà il nuovo top player a disposizione di Conte.

Come riporta Sport Mediaset, decisivo ai fini del buon esito della trattativa è stato l’intervento diretto di Eriksen, che rinuncerà a circa 2 milioni di euro pur di vestire la maglia dell’Inter:

“Le resistenze inglesi stanno pian piano cadendo, anche perchè l’offerta dell’Inter è sempre più vicina ai 20 milioni richiesti. Si sta lavorando sui bonus, che stanno lievitando, con il giocatore che rinuncerà a quasi 2 milioni per favorire il buon esito della trattativa. Complici gli impegni delle due squadre, sarà lunedì il giorno della fatidica fumata bianca, con il danese che a ruota arriverà a Milano per le visite mediche e per diventare il top player da dare a Conte per la sua rincorsa allo Scudetto“.