Da terzo portiere a eroe

E pensare che se, a inizio stagione, qualcuno avesse detto a Lunin che avrebbe vissuto una serata del genere, lui per primo non ci avrebbe creduto: inizialmente riserva di Courtois, l'ucraino si è ritrovato a metà agosto alle spalle anche di Kepa, ingaggiato in fretta e furia dal Real Madrid per sopperire al grave infortunio del belga. Apparentemente l'ennesima porta che si chiude, per un portiere esploso giovanissimo in patria, nello Zorya Luhans'k, tanto da meritarsi la chiamata dei Blancos nel 2018, appena diciannovenne, ma che sembrava aver smarrito il suo talento fra prestiti infruttuosi in Liga e Segunda Division (16 presenze complessive in 2 anni e mezzo tra Leganes, Real Valladolid e Real Oviedo) e panchina.