ESCLUSIVA Ag. Iliev: “Sta facendo anche meglio dell’anno scorso. Sul futuro…”

Kaloyan Ivanov, procuratore del gioiellino bulgaro classe 2004, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908

Fabio Alampi

Classe 2004, pilastro dell'Inter di Chivu e già nel giro della Nazionale maggiore della Bulgaria: Nikola Iliev è uno dei gioielli più luminosi del settore giovanile nerazzurro, e in questa stagione sta ulteriormente affermando, in Italia e in Europa. Dopo aver deciso la scorsa finale del campionato Primavera con un gol nei supplementari contro la Roma, quest'anno il gioiellino bulgaro si sta caricando sulle spalle la formazione Under 19 nerazzurra, con 8 reti in 14 presenze complessive. Il suo agente, Kaloyan Ivanov, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.

Nikola, dopo essere subentrato 2 volte, ha debuttato da titolare con la Nazionale maggiore della Bulgaria in occasione dell'amichevole contro Cipro di mercoledì: che emozioni ha provato?

"Si sente assolutamente grato per l'occasione. Penso se lo sia meritato, anche alla luce di quanto fatto nelle 2 gare di Nations League".

In Bulgaria sono anni e anni che la gente crede nel suo talento: cosa dicono adesso?

"Continuano a crederci, la gente si aspetta molto da lui. Il futuro ci dirà dove potrà arrivare!".

L'anno scorso Nikola è stato uno dei giocatori chiave dell'Inter Primavera che ha vinto il campionato (con tanto di gol decisivo in finale), quest'anno è ancora uno dei migliori giocatori della squadra: cosa ne pensi dei suoi primi mesi della stagione 2022/23?

"Sicuramente l'anno scorso ha dato un grande contributo alla squadra, hanno vinto il campionato. Quest'anno penso che stia facendo ancora meglio, fino ad ora! Speriamo che continui così!".

Nikola sta ancora aspettando una chance in prima squadra con l'Inter: sai cosa pensa Inzaghi a riguardo?

"Non ho idea di cosa ne pensi Inzaghi e nemmeno Nikola purtroppo. C'è un enorme divario tra la prima squadra e la Primavera, un divario enorme! Non voglio parlarne molto perché ad alcune persone non piacerà quello che sto per dire! Ma spero ancora che alcune persone si rendano conto che stanno lavorando nel modo sbagliato! E farebbero meglio a cambiare presto".

Pensi che avrà una possibilità prima della fine della stagione?

"Lo spero!".

Quali sono i suoi obiettivi per il futuro?

"Ha grandi obiettivi e sta lottando per raggiungerli, il tempo parlerà".

Resterà sicuramente a Milano a gennaio? O è meglio per lui una nuova sfida in prestito?

"Non lo sappiamo ancora".

Il suo contratto con l'Inter scade a giugno 2025: aveva già parlato con la dirigenza dell'Inter del futuro di Nikola?

"No, non l'ho fatto, semplicemente perché come ho detto la prima squadra è molto lontana dalla Primavera. Al momento non c'è niente di cui parlare".