ESCLUSIVA Biasin: “Dybala? Fortissimo ma serve più altro. Gennaio? Forse una punta. Il nome…”

Fabrizio Biasin commenta le prospettive dell'Inter tra presente e futuro prossimo: "Mancano i gol di Lukaku? Nessuno segna come l'Inter"

Riguardo al successo dell’Inter contro il Venezia e all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Fabrizio Biasin, giornalista. La società sembra intenzionata a operare sul mercato per consegnare a Simone Inzaghi una punta di scorta.