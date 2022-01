ESCLUSIVA Brehme: “Gosens, che colpo! Sa cos’è San Siro. Scudetto in mani Inter. E in CL…”

A FcInter1908, il grande ex nerazzurro commenta l'arrivo di Gosens e non solo

Gianni Pampinella

Trenta. Sono gli anni trascorsi dall'ultima volta che la fascia sinistra dell'Inter non era occupata da un giocatore tedesco, e che giocatore. Andreas Brehme indossava per l'ultima volta la maglia nerazzurra in un Bari-Inter del 17 maggio 1992. Dopo Brehme è iniziata una ricerca costante per individuare un degno erede, quasi mai senza fortuna. Trent'anni dopo la fascia mancina ha nuovamente un 'panzer' tedesco, Robin Gosens. "Mi piace molto Robin e lo seguivo già quando giocava in Eredivise. A quel tempo solo l'Atalanta era seriamente interessata a lui e nessuno in Germania lo aveva in lista", racconta l'ex giocatore ai microfoni di FcInter1908.it. "All'Inter può dare un contributo importante, conosce molto bene la Serie A e non ha bisogno di un periodo di adattamento".

Un altro tedesco sulla fascia sinistra dell'Inter. Che effetto le fa?

"Un grandissimo acquisto per l'Inter. Mi piace tantissimo e poi conosce già bene la Serie A. Ha avuto una grande crescita nel campionato olandese, nessuno in Germania lo conosceva bene quando l'Atalanta lo ha acquistato. Grande merito al club bergamasco, in Italia è diventato un grande giocatore".

Sulla stessa fascia di Robin c'è Perisic fin qui autore di una grande stagione.

"È importante avere opzioni in ogni posizione, specialmente quando giochi in Europa. Quindi Inzaghi ora è in una buona posizione. Mi aspetto sul lungo periodo di vederlo nell'undici titolare con continuità".

Che consiglio di sente di dare a Gosens?

"Sa cosa vuol dire giocare a San Siro, deve divertirsi e gli auguro il meglio con la maglia dell'Inter".

A proposito di Inzaghi, dopo l'addio di Conte si aspettava un impatto così positivo?

"Sì, sono sempre stato convinto di Inzaghi, è un grande allenatore!".

Può aprire un ciclo di vittorie questa Inter?

"Credo proprio di sì. Sta diventando una delle squadre top in Europa. Una squadra solida e stabilmente nelle prime posizioni, non una sorpresa".

Tra pochi giorni ci sarà il derby di Milano. Sarà più importante per l'Inter o per il Milan? Che partita ti aspetti?

"Spero che lo vinca l'Inter, perché questo potrebbe essere un primo grande passo verso lo scudetto. Vincendo sarebbero in un'ottima posizione per difendere il titolo".

L'Inter è attesa da un febbraio di fuoco. Il focus è soprattutto sulla gara con il Liverpool. Creda che l'Inter possa avere delle chance di passare il turno?

"Nella fase a eliminazione diretta, in Champions League si inizia a fare sul serio e ovviamente il Liverpool è un avversario tosto. In compenso l'Inter è in gran forma, il match con il Venezia ha mostrato grande spirito di squadra e quella voglia di non mollare mai. Spero davvero che l'Inter passi contro il Liverpool e credo che queste saranno due grandi partite".

Quale squadra del campionato dovrebbe temere di più l'Inter? La Juventus può tornare in corsa per lo scudetto?

"Non sono così sicuro che la Juve giocherà un ruolo più importante nella competizione di quest'anno. Alla fine l'Inter ha nelle sue mani la difesa del titolo e le auguro il meglio!".

(Profilo Instagram Ufficiale di Andreas Brehme. FcInter1908 ringrazia l'ex giocatore nerazzurro per la disponibilità)

Gianni Pampinella-Andrea Della Sala