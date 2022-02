ESCLUSIVA Cottarelli: “Marotta Re dei dirigenti. Non temo la Juve. E se Dybala…”

Carlo Cottarelli, noto tifoso nerazzurro, si proietta sul derby ai microfoni di Fcinter1908: "Battere il Milan vale pezzo di scudetto"

In merito all’imminente Derby di Milano, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Carlo Cottarelli, consulente del Governo Draghi, nonché noto tifoso nerazzurro.

“Sì, non mi aspettavo una sessione di gennaio così spumeggiante, ma – ancora una volta – il re dei dirigenti, Beppe Marotta, mi ha sorpreso. Eravamo già competitivi, ora chi ci ferma più?!”.

“Secondo me siamo favoriti noi, però il Milan – rispetto all’andata – avrà Leao. Se vinceremo, credo che un pezzo di scudetto sarà già nostro”.

Come si spiega un mercato dell’Inter e della Juventus tanto propositivo, a differenza di quello del Milan?

“Il Milan credo avesse qualche lacuna a livello di bilancio. Per quanto ci riguarda siamo stati meticolosi nella gestione delle spese, anche cedendo alcuni giocatori. In più sto osservando una tendenza sempre più diffusa…”.

“Ormai, con l’avvento del Covid, i grandi club prediligono dilazionare i pagamenti di cartellini e stipendi. Per cui non c’è da sorprendersi se, a gennaio, vengono effettuati grandi colpi…”.

“Hanno preso Vlahovic e si sono rinforzati, ma restiamo più forti noi. Per lo scudetto non la temo”.

Le piacerebbe Dybala in nerazzurro?

“E’ un top player, io lo prenderei. Ma non credo che la Juve se lo lascerà sfuggire. Comunque spero che Marotta ci provi, come solo lui sa fare!”.

Inter competitiva anche in Europa?

“Perché no? C’è tutto il tempo per preparare le due partite contro il Liverpool. In Italia, a mio parere, siamo i più forti”.