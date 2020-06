ESCLUSIVA Damiani: “Agoume rinnova, ha richieste. Gravillon, la situazione. Sarr? Discreto ma…”

Uno degli ultimi nomi accostati all’Inter è quello di Malang Sarr, difensore classe ’99 in scadenza di contratto con il Nizza. A tal proposito ha parlato ai microfoni di Fcinter1908 Oscar Damiani, procuratore di diversi talenti in orbita Inter ed esperto conoscitore di calcio francese.

Partiamo da Agoume: com’è la sua situazione attuale?

La situazione per adesso è fluida, il ragazzo è tranquillo e sereno, si allena con la Prima Squadra. Purtroppo la Primavera non gioca più, e con i grandi c’è tanta concorrenza. Aspettiamo e vedremo a fine stagione, ci sono delle richieste, valuteremo con lui e con il suo procuratore quale sarà la soluzione migliore. Il rinnovo è praticamente cosa fatta.

In Serie B sta ben figurando Andrew Gravillon, altro giovane francese di proprietà dell’Inter.

Anche lui ha tante richieste, più avanti valuteremo. Con la situazione attuale è tutto fermo, ora riprenderanno i campionati e poi vedremo il da farsi. Parleremo con l’Inter e decideremo.

Negli ultimi giorni il nome di Malang Sarr è stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui l’Inter.

È un discreto giocatore, anche se non mi pare un campione. Ha giocato spesso a sinistra, è un mancino, non ha un gran fisico. Non lo considero un top, ma può essere una buona opzione essendo in scadenza di contratto.