ESCLUSIVA Pistocchi: “Irrati? Ha sbagliato, gol Inter valido. Nerazzurri vincenti ma…”

Fcinter1908 ha ascoltato in esclusiva Maurizio Pistocchi: "Irrati ha arbitrato male anche perché non ha punito certe simulazioni"

In merito all’importante vittoria targata nerazzurra all’Allianz Stadium contro la Juventus, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Maurizio Pistocchi, giornalista e opinionista televisivo.

“E’ oggettivo sostenere che l’Inter ha subito la Juve dal 1’ al 90’, rischiando in molte occasioni di subire gol e costruendo pochissimo in attacco. A livello di performance, una delle uscite peggiori”.

“L’arbitraggio di Irrati è stato pessimo: non fischia il rigore di Morata su Dumfries, annulla il gol sulla respinta di Szczesny per un fallo inesistente in attacco, non punisce simulazioni e proteste eccessive. Anche da parte dell’arbitro, prestazione negativa”.