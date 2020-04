Esposito: “Amo l’Inter. Lukaku per me Babbo Natale, D’Ambrosio mi dà consigli. Il sogno…”

Attraverso il suo profilo Instagram, Sebastiano Esposito ha risposto ad alcune domande dei tifosi nerazzurri: “Amo l’Inter. Mi piacerebbe sicuramente vincere la CL e non mi lamenterei di un mondiale. A cosa tengo di più? La mia famiglia. I miei compagni? D’Ambrosio è un esempio, mi dà tanti consigli. Con Bastoni scherziamo sempre. Lukaku? Per me è Babbo Natale. Mi ha fatto un bel regalo, no? (Il rigore in Inter-Genoa per il suo primo gol in Serie A, ndr). Anche lui mi dà tanti consigli. Avere moglie e figli e portarli a San Siro per le partite dell’Inter sarebbe il sogno più grande”.