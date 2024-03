Solite fake news e squallore social dopo le vittorie dell'Inter: smentita in un attimo l'ennesima bufala su Bologna-Inter

Non bastassero i quotidiani e gli opinionisti tv, schierati ormai da mesi in una lotta continua anti-Inter, ecco che dopo ogni partita della capolista bisogna avere a che fare con lo squallore e le fake news diffuse sui social. Emblematico di come alcuni esponenti delle tifoserie rivali siano arrivati ad un tale livello di frustrazione da dover letteralmente inventare realtà mai avvenute.